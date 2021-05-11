شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتوقف فوراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، بـ «التوقف الفوري» للتصعيد الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معرباً عن «قلق كبير» لتطورات الوضع الحالي.

وأضاف في بيان: «يجب أن تبدي القوى الأمنية الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس، وضبط اللجوء إلى القوة»، لافتاً أيضاً إلى أن «اطلاق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي على مناطق إسرائيلية مأهولة غير مقبول».

وأكد البيان على ان المنظمة الدولية تعمل مع كل الأطراف المعنية لـ«نزع فتيل التفجير على وجه السرعة» من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وتعرض قطاع غزة وجنوب إسرائيل لوابل من الصواريخ والقذائف، ما أسفر عن مقتل 26 فلسطينياً وامرأتين إسرائيليتين في أسوأ تصعيد بين الجانبين في السنوات الأخيرة، يأتي بعد اندلاع المواجهات العنيفة في القدس الشرقية.