شكرا لقرائتكم خبر عن «حقنة قاتلة» تكتب نهاية حزينة لحوت التايمز الجانح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

لم تمض أربع وعشرون ساعة على إعلان هيئات إغاثية بريطانية، عن تحرير حوت صغير تقطعت به السبل بنهر التايمز في لندن، حتى جاءت نهايته الحزينة الثلاثاء، بعدما أعلن عن جنوحه مرة أخرى، لكن في حالة سيئة، ليتلقى حقنة قاتلة، بعد تدهور وضعه لدرجة لا تسمح له بالبقاء على قيد الحياة.

ونجح عناصر الإغاثة في إطلاق حوت المنك الصغير، الاثنين، على وقع تصفيق مئات المتفرجين القلقين. لكنه أفلت منهم وعاد إلى النهر.

وقالت منسقة عناصر الإغاثة في هيئة «بريتش دايفرز مارين لايف ريسكيو» جولي كايبل، إن «وضع الحوت تدهور خلال الدقائق ال45 الأخيرة التي كنا بجانبه خلالها». وأضافت: «لم يكن يتنفس جيداً، وما كان ليصمد طويلاً»، مشيرة إلى أن أطباء بيطريين في حديقة حيوانات لندن حقنوا كمية كبيرة من المواد المخدرة للحوت الذي كان انفصل عن والدته.

وأوضح ناطق باسم معهد «رويال ناشيونال لايفبوت إنستيتيوت» في وقت سابق الاثنين، أن الحوت الصغير كان يظهر «سلوكيات مقلقة»، لدرجة أن «الخبراء الموجودين كانوا يخشون أن يكون في وضع صحي سيئ».

ورصد الحوت الصغير الذي يراوح طوله بين ثلاثة أمتار وأربعة، الأحد في جنوب غرب لندن وجنح في نهر التايمز.

ويُصنَّف «المنك» من الحيتان الصغيرة، ويصل طوله عامة إلى عشرة أمتار بعد البلوغ. ويعيش في شمال المحيطين الأطلسي والهادئ، لكن بعض هذه الحيتان يعيش في المنطقة القطبية الشمالية أو في المناطق الاستوائية.