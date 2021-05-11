صواريخ غزة تستهدف قلب تل أبيب.. ورعب وذعر مستوطني إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مدى الذعر والرعب الذي أصاب مستوطني تل أبيب؛ إثر وابل الصواريخ الذي أُطلق من قبل قطاع غزة ليصيب قلب إسرائيل.

ووجهت "كتائب القسام" ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخاً.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها،: "الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية".

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن ما يحدث الليلة "بمثابة إعلان حرب من حركة حماس على إسرائيل".

وأعلنت الهيئة ارتفاع أعداد المصابين بعد سقوط صواريخ في حولون وريشون لتسيون، كما أسفر القصف عن مقتل مستوطنين اثنين.

وقالت إن صواريخ سقطت على وسط تل أبيب أسفرت عن سقوط 8 مصابين بينهم 2 في حالة حرجة.

وقالت شرطة الاحتلال إن القصف أسفر عن مقتل امرأة إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الطيران المدني أعلنت وقف حركة الملاحة الجوية بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.