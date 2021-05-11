شكرا لقرائتكم خبر عن نساء الإخوان.. ذراع مسمومة للمتطرفين وأداة خفية للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يقل دور نساء الإخوان عن خطورة قياداتها الهاربة والإرهابية، حيث يلعبن دور في تغذية الأجيال الجديدة بأفكار الجماعة بالتطرف والإرهاب من أجل تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية في المنطقة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن نساء الجماعة تلعب دور كبير داخل التنظيم من خلال التحريض على العنف ومحاولة الاستقطاب وترويج الأكاذيب عبر اللجان الإلكترونية الإرهابية التي تعمل ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضاف التقرير، أن نساء الجماعة الإرهابية تمثل خطورة كبيرة نظرا للدور الذي تلعبه داخل الجماعة وكيف تطور على مدار السنوات الماضية، من مجرد حواضن لفكر التنظيم يقمن بغرس الأفكار في الأجيال الجديدة ويقتصر دورهن على التربية فقط، إلى مسارات جديدة بشكل كامل.

وأوضح التقرير، أنه تبدلت أدوار النساء بالمشاركة المباشرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ونقل التمويلات من الخارج والداخل إلى المسلحين، وكذلك توفير غطاءات آمنة للمسلحين، ولفت التقرير أن القيادات النسائية في التنظيم تولت عملية إعادة الهيكلة والبناء الداخلي في الفترة منذ عام 2014، ورصدت الوثائق تواصل بين قيادات الإخوان في الخارج وبعض الكوادر النسائية التي شاركت في عمليات الهيكلة والتمويل بشكل مباشر.