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الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس في بيانه: «نتوجه بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الغالية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقاداتنا، وندعو الله أن يوفقهم إلى ما يؤدي إلى رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها».

 

وأضاف المجلس: «نستقبل العيد هذا العام وسط ظروف خاصة يشهدها العالم من أزمة ، وندعو الله أن تعبر بلادنا الأزمة بفضل الدعوات الخالصة وبخطوات رشيدة من قيادة حكيمة»؛ وتابع: «أنتهى شهر كريم صمنا فيه وقمنا ودعونا الله، فنرجو من الله أن يتقبل منا ما قدمنا».

 

واختتم المجلس: «حفظ الله الوطن قيادة وشعبا من كل سوء وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار».

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