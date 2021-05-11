بالفيديو.. وحدات سكنية جديدة على طراز حديث للمحالين للمعاش بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

نشرت صفحة الخليج 365 على موقع "فيسبوك" بثًا مباشرًا تضمن عرض لوحدات السكنية الجديدة التي أنشأتها هيئة قناة السويس للعاملين المحالين للمعاش والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة لمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء لافتتاح عدة مشروعات بهيئة قناة السويس، من بينها مشروع عمارات العاملين بقناة السويس المحالين للمعاش، وعددها 9 عمارات جرى إنشائها على الطراز المعماري الحديث بإجمالي 270 وحدة سكنية.

وشهد الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وقال الفريق أسامة ربيع خلال الافتتاح إن هيئة قناة السويس حريصة على تحقيق مصالح أبنائها من العاملين في مختلف قطاعات الهيئة، كونهم ثروتها الحقيقية وركيزتها لإنجاز التطوير، ورصيدها لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية التي تضطلع بها.

وأشار إلى أن قناة السويس ستظل دومًا مستشرفة لاحتياجات أبنائها، وسباقة لتلبيتها ضماناً لتحقيق استقرارهم، ودعمًا لقدرتهم على أداء مهامهم بأفضل الوسائل الممكنة. وتأكيداً على ذلك جاءت هذه الإيضاحات منعًا لإشاعة أجواء من عدم الاستقرار والإضرار بصالح العمل والعاملين.