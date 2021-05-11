الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف الهجمات بين إسرائيل وغزة فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في إسرائيل وقطاع غزة.

وتابع "إنه يشعر بحزن عميق لدى علمه بالأعداد الكبيرة المتزايدة للضحايا، بمن فيهم الأطفال، من الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، والقتلى الإسرائيليين من جراء الصواريخ التي أُطلقت من غزة".

ودعا جوتيريش قوات الأمن الإسرائيلية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" في استخدامها للقوة، وأدان إطلاق حركة حماس للصواريخ على السكان الإسرائيليين ووصفه بأنه "غير مقبول".

وقالت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "يجب أن يتوقف هذا التصعيد المطرد على الفور".