وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره التركي في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - ( دب ا)

استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووفدًا مرافقًا له، بمقر الخارجية السعودية في جدة غرب المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "إنه جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

ووصل أمس الاثنين تشاووش أوغلو، إلى السعودية، لأول مرة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في العام 2018، في زيارة تدوم يومين يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين السعوديين.

وتأتي زيارة اوغلو إلى المملكة بعد أسبوع من المحادثة الهاتفية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودفعت الأزمة السعودية إلى مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية، مما أدى إلى انخفاض قيمة التجارة بنسبة 98 في المئة.

وتأتي زيارة الوزير التركي إلى المملكة عقب محادثات بين أنقرة والقاهرة هذا الأسبوع، وترمي لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر.