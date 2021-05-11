السعودية تغلق 1129 مسجدًا خلال 94 يومًا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، اليوم الثلاثاء، 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِقَ خلال 94 يوماً 1129 مسجداً، فُتِحَ 1114 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم إغلاق 4 مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين اثنين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك.

وأشارت إلى إعادة فتح 16 مسجداً، 5 مساجد بمنطقة الرياض و4 مساجد بمنطقة الباحة و3 مساجد بمنطقة الشرقية ومسجدين اثنين بمنطقة تبوك ومسجدين اثنين بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.