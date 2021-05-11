خادم الحرمين يتلقى التهنئة بقرب عيد الفطر من قادة عدة دول

فقد تلقى الملك سلمان اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والمسرات.
كما تلقى خادم الحرمين اتصالا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين ملك البحرين التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله - العلي القدير - أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.
وتلقى خادم الحرمين أيضا اتصالا من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك. وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله - العلي القدير - أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.
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