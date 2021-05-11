عقوبات أمريكية على 7 من أفراد تنظيم حزب الله الإرهابي

وأوضحت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخزانة الأمريكية أندريا جاكي، في بيان صحفي اليوم، أنه أُدراج إبراهيم علي ضاهر الذي يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، المسؤول عن تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية، وقتل معارضي الجماعة، في قائمة العقوبات وأُدرج أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكار وحسن شحادة عثمان بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، في قائمة العقوبات.
وأكدت جاكي، أن حزب الله يواصل من أعلى مستويات الأجهزة المالية للحزب إلى الأفراد العاملين، إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل، مبينة أن مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان.
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