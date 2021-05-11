مباحثات سعودية تركية في جدة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو والوفد المرافق له، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد محمد الثقفي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الوزير المفوض هاني محمد مؤمنة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
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