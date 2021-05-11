نائب وزير الدفاع في زيارة رسمية إلى العراق

قام نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، بزيارة رسمية لجمهورية العراق الشقيقة، التقى خلالها الرئاسات الثلاث، بالإضافة إلى وزير الدفاع العراقي. في مستهل الزيارة، استقبل فخامة رئيس جمهورية العراق، الرئيس برهم صالح، في بغداد، سمو نائب وزير الدفاع والوفد المُرافق له، في إطار زيارته الرسمية للعراق الشقيق.

ونقل الأمير خالد بن سلمان، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس الجمهورية، وتمنياتهما بموفور الصحة لفخامته، ومزيد التقدم والاستقرار والازدهار للشعب العراقي الشقيق.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية العراق الشقيقة، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات في الإقليم والعالم. كما التقى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، السيد مصطفى الكاظمي، واستعرض معه العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، في إطار مجلس التنسيق السعودي - العراقي.

كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك. والتقى كذلك رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض وبحث المستجدات والوضع الراهن في جمهورية العراق والمنطقة. كما التقى وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد الجبوري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في المجال العسكري، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين. حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لسمو نائب وزير الدفاع. كما حضره من الجانب العراقي عدد من المسؤولين، من مدنيين وعسكريين.