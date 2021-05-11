دول عدة تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

عربي ودولي

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أعلنت دول عربية وإسلامية عدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجري.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر. وذلك بعد أن تعذرت رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير وحوطة سدير.

وفي العاصمة المصرية القاهرة، أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال أيضا ليكون يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت كل من البحرين والكويت والأردن واليمن والعراق وماليزيا أن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.