قتيل في قصف صاروخي على تل أبيب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي مقتل شخص في هجوم صاروخي على منطقة تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل في وقت سابق مساء اليوم.

وقال شهود إن دوي انفجارات متعددة سُمع أيضا. وأكدت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن صاروخا أصاب مبنى في ضاحية «هولون» في تل أبيب.

وأطلقت الصواريخ من قطاع غزة. ونقل عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن شخصا أصيب بجروح خطيرة في القصف على تل أبيب. وقال مراسل صحفي: إن صاروخا أصاب حافلة أيضا.