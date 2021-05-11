عملية نوعية تقضي على 20 إرهابياً في بوركينا فاسو

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء أنه نفذ عملية عسكرية نوعية أدت إلى مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير مواقعهم.

وقال الحيش إن قواته قتلت 20 إرهابيا على الأقل ودمّرت أربعة من مواقعهم في عملية مشتركة في منطقتين في شمال البلاد تشهدان نشاطا إرهابيا مكثفا.

وأضاف الجيش، في بيان، أنّ العملية، التي انطلقت في 5 مايو الجاري في منطقتي الساحل والشمال، ضمت قوات تقليدية وخاصة والقوات الجوية وقوات الدرك، وهي وحدة شرطية تحت قيادة الجيش.

وأفاد مسؤول أمني كبير بأن العملية، التي أطلق عليها اسم "هون" أي الكرامة بلغة الفولا، متوقع أن تستمر لأكثر من شهر.

وتابع أنه "تم تحييد أكثر من 20 إرهابيا" مع تدمير أربعة من مواقعهم، مشيرا إلى مصادرة أدوت اتصال وذخيرة ووسائل انتقال.

وأدت الأعمال الإرهابية إلى مقتل نحو 1300 شخص ونزوح مليون آخرين من ديارهم في بوركينا فاسو.

والسبت، قتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين في هجوم في بلدة "تين-أكوف" في مقاطعة "أودالان"، فيما أصيب ثلاثة جنود في هجوم بعبوات ناسفة على طريق سيبا-مانسيلا خلال هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو.

في الثالث من مايو، قتل ما لا يقل عن 25 شخصا وتم القضاء على "11 إرهابيا" في هجوم على بلدة "كودييل" في شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.