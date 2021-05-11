شراكة لا تنضب.. تأكيد سعودي عراقي على عمق العلاقات الاستراتيجية ومتانتها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 10:25 مساءً - منذ 21 دقيقة

شدد رئيس الوزراء العراقي صطفى الكاظمي على أهمية تطوير العلاقات بين بغداد والرياض، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن التعاون الأمني في مجال الحرب على فلول داعش.

تصريحات الكاظمي أتت خلال استقبال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الذي أكد بدوره أن السعودية ستبقى إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان أنه نقل للرئيس العراقي تمنيات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للشعب العراقي بمزيد من التقدم.

وأردف نائب وزير الدفاع السعودي، أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وما يجمعهما من روابط الأخوة والمصير المشترك.

وأوعز الكاظمي القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضروة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي.

وأفاد مراسل العربية في بغداد قبل ذلك أن الرئيس العراقي، برهم صالح، استقبل في مكتبه بالعاصمة العراقية، نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وأكّد الرئيس العراقي “أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتوطيد آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

وتم خلال اللقاء “الإشادة بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، والإشارة إلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية والإقليمية، والتأكيد على أن العراق الآمن المستقر ذا السيادة والعلاقات الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة”.

من جانبه، أكد الأمير خالد “التزام المملكة بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين”.