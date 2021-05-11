النظام السوري يفرج عن مئات المحتجزين من معارضة “التواصل الاجتماعي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 10:25 مساءً - منذ 58 دقيقة

أخلت سلطات النظام السوري سبيل أكثر من 400 من الموظفين والقضاة والمحامين والصحفيين الذين احتجزتهم هذا العام في حملة على المعارضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في خطوة يرى نشطاء حقوقيون ومعتقلون سابقون أنها تستهدف كسب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية.

وكان معظم المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفرج عنهم من مؤيدي تعامل السلطات السورية مع انتفاضة 2011 التي تصاعدت إلى حرب أودت بحياة مئات الآلاف.

وقالت جماعات حقوقية إن العفو استبعد عشرات الآلاف من معارضي الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة والذين يُعتقد أن كثيرين منهم في عداد الأموات الآن.