بالفيديو.. صواريخ القسام ترد على استهداف برج سكني في غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 9:43 مساءً

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت مساء الثلاثاء مائة وثلاثين صاروخا في اتجاه مدينة تل أبيب، بينما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقالت القسام “وجهت كتائب القسام ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخاً رداً على استهداف أبراج مدنية”، في إشارة إلى تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية برجا سكنيا من اثنتي عشرة طبقة غرب مدينة غزة.

وتوعدت “كتائب القسام” الاحتلال الإسرائيلي بقصف تل أبيب، وقالت إن أبراج تل أبيب على الموعد.

وهددت الكتائب في وقت سابق بقصف “تل أبيب، إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية في غزة”.

وقالت “كتائب القسام” في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء “إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية، فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية، تفوق ما حصل في عسقلان”.