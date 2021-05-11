80 طائرة حربية إسرائيلية تشارك بالقصف على قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن 80 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في قضف أهداف في غزة في نفس الوقت.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر: ” 80 طائرة حربية إسرائيلية تضرب في هذه الأثناء عشرات راجمات الصواريخ التي استخدمتها حركة حماس لشن هجمات صاروخية على المدن الإسرائيلية”.

وأشار الى أن الفصائل الفلسطينية في غزة “أطلقت حتى الآن ما يقرب من 480 صاروخا على أراضينا حيث تم اعتراض حوالي 200 منها”.

وأضاف جندلمان: “150 صاروخا أطلقتها حماس على إسرائيل سقطت داخل أراضي قطاع غزة حيث انفجرت وقتلت عددا من الفلسطينيين وأصابت آخرين بجروح”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تكثيف الهجمات على قطاع غزة.

ولم تمر دقائق على تصريحات نتنياهو حتى تعرض قطاع غزة لعدد من الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية، مقتل إسرائيليتين اثنتين في قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت لاحق من اليوم أنه قصف 130 “هدفا عسكريا” في غزة، ما أسفر عن مقتل 15 من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في تصريحات للصحفيين: “نحن في المراحل الأولى من ضرباتنا المضادة، سوف تستمر”، مضيفا “نحن مستعدون لتصعيد”.