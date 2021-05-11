الجيش الإسرائيلي يقصف برجاً سكنياً في قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 10:13 مساءً

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، برجا سكنيا في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن طائرات الاحتلال دمرت برج “هنادي” غرب مدينة غزة، وذلك بعد أن أطلقت عليه عدة صواريخ تحذيرية قبل أن يتم قصفه بصواريخ إف 16.

وأوضحت أن استهداف الأبراج السكنية سيصب الزيت على النار ويزيد من حدة الأوضاع.

و يتكون البرج المستهدف من 15 طابقا، ويعد أحد أكبر أبراج غزة السكنية ويقطن فيه أكثر من 80 أسرة فلسطينية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تغريده له: “إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد قصف عدة منازل في قطاع غزة وأسفر ذلك عن سقوط جرحي وشهداء.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء منذ أمس جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 28 شهيدا من بينهم 10 أطفال وسيدة و152 إصابة بجراح مختلفة.