ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.



وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1477.50 دينار للشراء، و1487.50 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الثلاثاء، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1483.75 دينار.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل مساء اليوم الثلاثاء نحو 1487 دينارا.

وسجل سعر الدولار في البصرة مساء اليوم الثلاثاء نحو 1483.50 دينار.

وسجل سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء في أربيل نحو 1484.75 دينار، وفي دهوك سجل نحو 1486 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في الحارثية مساء اليوم الثلاثاء نحو 1483.50 دينار.

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء نحو 1772.50 دينار للشراء، و1779 دينارا للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2063.47 دينار للشراء، و2065.68 دينار للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 387.78 دينار للشراء، و388.03 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 395.78 دينار للشراء، و396.07 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4823.57 دينار للشراء، و4843.78 دينار للبيع.