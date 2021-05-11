بعد عملية إطلاق النار في مدرسة.. بوتين يأمر بمراجعة قوانين حمل السلاح

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق نار دامية في مدرسة في منطقة تاتارستان.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بعيد إطلاق النار الذي أسفر عن 11 قتيلاً، إن "الرئيس أمر بأن تتمّ بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع" السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان.