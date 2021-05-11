شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تدعو لتحرك دولي حاسم ضد الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تضامن السلطنة مع الشعب الفلسطيني وتأييدها الثابت لمطالبه العادلة في الحرية والاستقلال.

وأكد وزير الخارجية العماني في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري اليوم بشأن أحداث القدس الذى عقد - عن بعد - أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى الشريف وحرمة الأماكن المقدسة في هذا الشهر الفضيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على سكان القدس المحتلة والتنكيل بهم وتهجيرهم قسراً أمرٌ مرفوضٌ ومستنكرٌ جملة وتفصيلاً.

وشدّد البورسعيدي على أن استمرار إسرائيل في احتلالها الأراضي الفلسطينية دون حق وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والقيم والأعراف الإنسانية، أمر يحتاج إلى تحرك دولي حاسم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.