طائرات إسرائيلية تدمر برجا سكنيا بالكامل في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمرت الطائرات الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، برجاً سكنياً مكونا من 13 طابقا في غزة، وسوته بالأرض.

وقال مصدر فلسطيني لـ"الخليج 365"، إن طائرات حربية إسرائيلية دمرت برج هنادي المكون من 13 طابقا وسوته بالأرض بعد قليل من إطلاق صاروخ من طائرة مسيرة تجاهه.

وذكر المصدر أن القوات الإسرلائيبية اتصلت قبل ساعتين بحارس البرج وطلبت منه إخلاءه.



ويضم البرج شققا سكنية لمواطنين ومكاتب إدارية.



وهذا أول برج سكني تدمره إسرائيل في هذه الموجة، حيث كانت لجأت إلى سياسة تدمير الأبراج السكنية في الحروب السابقة.



ومنذ أمس شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات ودمرت عدة منازل ومنشآت إلى جانب قتل 28 فلسطينيا وإصابة نحو 150 آخرين.



وكانت طائرات الاحتلال استهدفت اليوم عدة شقق ومنازل سكنية في أنحاء متفرقة من مدينة غزة ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

