شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد عملية إطلاق النار في مدرسة.. بوتين يأمر بمراجعة قوانين حمل السلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق نار دامية في مدرسة في منطقة تاتارستان.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بعيد إطلاق النار الذي أسفر عن 11 قتيلاً، إن "الرئيس أمر بأن تتمّ بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع" السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان.