رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة.. كتائب «القسام» تعلن قصف تل أبيب بـ 130 صاروخاً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية بـ 130 صاروخاً ردا على استهداف إسرائيل لبرج سكني في غزة.

وقال الحركة، في بيان مقتضب نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الآن وتنفيذاً لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية"، في إشارة إلى استهداف إسرائيل لبرج سكني في قطاع غزة قبل قليل.

وذكرت الوكالة أن صافرات الإنذار دوت في مدن تل أبيب وحيفا في إسرائيل تزامناً مع الإعلان الفلسطيني باستهداف العاصمة الإسرائيلية بالصواريخ.

وفي وقت سابق اليوم، شنت طائرات إسرائيلية غارات استهدفت برج "هنادي" السكني الذي يعد من أشهر معالم غزة، وذلك رغم تهديد حركة حماس بشن هجوم على تل أبيب حال استهدافه.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان من سكان العمارات المحيطة قوله إن "سكان البرج أخلوه بعد تهديد إسرائيلي بقصفه وإسقاطه، من خلال اتصال بحارس البرج وأبلاغه نية السلطات الإسرائيلية بضربه".

وبحسب الشاهد "بعد ذلك استهدفت القوات الإسرائيلية برج هنادي الذي يقع وسط مدينة غزة بأربعة صواريخ سوته بالأرض".

ويعتبر برج هنادي السكني من الأبراج الكبيرة في حي الرمال ويبلغ عدد طوابقه 13 وتسكنه 80 أسره، وقد كان مملوكا لصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، وقد وضعت حركة حماس يدها على البرج بعد أحداث 2007 في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في تصعيد جديد للتوتر الدائر الذي شهد قصف إسرائيلي لقطاع غزة بجانب إطلاق صواريخ من القطاع نحو المدن الإسرائيلية.