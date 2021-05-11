شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية "البضائع الصب" وفقا لقانون الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، عددا من التعريفات الهامة حول ماهية البضائع الواردة من الخارج منها البضائع الصب، والتي تعنى البضائع التي تشحن دون أن يحتويها أي غلاف ونرصد فيما يلى عددا من التعريفات الهامة حول مفهوم كلمة بضائع في القانون:

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البضـاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تكنولوجي أو غيرها من البضائع الواردة بجداول التعريفة الجمركية

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منشـأ البضـاعة: بلد إنتاج البضاعة ، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يـد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأول

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مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه البضاعة

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البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنـع القـوانين أو القـرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا المرفوضة رقابيًا

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البضـائع الصـب: البضائع التي تشحن دون أن يحتويها أي غلاف