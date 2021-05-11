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مصر تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الأول من شوال.

 

وقال الدكتور شوقي علام، إنه بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية ثبت أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غدٍ الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

 

وأعلنت المملكة العربية كذلك أن غدًا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان وإن بعد غد الخميس هو أول أيام شوال وعيد الفطر.

 

وأعلنت دولتا ماليزيا وإندونيسا تعذر رؤية الهلال، في مواقع رصد كثيرة، وعليه تقرر أن يكون رمضان 30 يومًا وأن يكون الخميس هو أول أيام العيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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