الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية في الامارات أن غدا "الأربعاء" هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد "الخميس" هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.



وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء اليوم - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية وعليه فإن غدا الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد "الخميس" الموافق 13 مايو هو غرة شهر شوال لسنة 1442 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.