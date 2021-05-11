الأمم المتحدة: نعمل على تهدئة الوضع في القدس بشكل عاجل

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها تعمل مع كل الأطراف المعنية لتهدئة الوضع في غزة والقدس بشكل عاجل.



وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش يشعر بالحزن "بسبب العدد الكبير المتزايد من الضحايا، وبينهم أطفال، بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة، وبسبب القتلى الإسرائيليين بسبب الصواريخ التي أطلقت من غزة".

وقال دوجاريك للصحفيين اليوم الثلاثاء "على قوات الأمن الفلسطينية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وأن تضبط استخدام القوة. إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر عشوائيا على مراكز سكنية إسرائيلية غير مقبول".

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية

من جانب أخر أدان وزراء الخارجية العرب بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى.

وفي ختام اجتماع جامعة الدول العربية، قال وزراء الخارجية: "الاعتداءات الإسرائيلية استفزاز صارخ تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".