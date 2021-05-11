ألمانيا تستعد لتخفيف قيود كورونا مع انخفاض معدلات الإصابة

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

تخطط عدة ولايات ألمانية، بما فيها العاصمة برلين، لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.



ويأتي ذلك بعد أكثر من 6 أشهر على فرض الإغلاق، وذلك مع استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة على مستوى البلاد.

وسجلت ألمانيا 6125 إصابة جديدة بالفيروس، الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و533376 إصابة، إلا أن المعدل الأسبوعي للإصابات لكل 100 ألف شخص انخفض إلى 115 من 141 قبل أسبوع، وهو الأدنى خلال شهر.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا 85112.

ووافقت حكومة ولاية برلين، الثلاثاء، على رفع حظر التجول الليلي وتخفيف القيود على التسوق بدءا من 19 مايو أيار، والسماح بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة بدءا من 21 من الشهر نفسه، وذلك إذا ظل معدل الإصابات الأسبوعي دون المئة على مدى 3 أيام متتالية.

وانخفض المعدل إلى 94 اليوم الثلاثاء في برلين.

وتخطط ولايات أخرى لإعادة الفتح على ثلاث مراحل بدءا من غد الأربعاء، على أن يُسمح للمطاعم باستقبال الزبائن في الأماكن المغلقة في الثاني من يونيو حزيران بالمناطق التي يقل فيها معدل الإصابات عن 50.

وقال وزير الصحة ينس سبان إنه ينبغي للولايات الاتحادية المضي في الخروج من العزل العام، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة في الأماكن المفتوحة. لكنه حذر من أن السلطات قد تحتاج إلى تشديد الإجراءات مرة أخرى إذا ارتفع معدل الإصابات مجددا.