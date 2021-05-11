شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب 7 لبنانيين على صلة بـ«حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بخصوص العمل ضد الجماعة، التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية: "التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به".

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وصنفته إرهابيا عالميا، واتهمته الوزارة بالعمل لحساب حزب الله. وفرضت الولايات المتحدة كذلك عقوبات على ستة آخرين مرتبطين بمؤسسة القرض الحسن، بينهم رجل قالت إنه المدير المالي أحمد محمد يزبك إضافة إلى عباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان.