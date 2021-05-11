دبي.. صلاة العيد مع الخطبة 15 دقيقة ومصليات النساء مُغلقة حتى إشعار آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في دبي، أوضحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنه سيتم فتح المصليات قبل صلاة العيد بمدة 15 دقيقة وإغلاقها مباشرة عقب الصلاة، وستبلغ مدة صلاة العيد بما في ذلك الخطبة 15 دقيقة، في حين ستكون مصليات النساء مُغلقة حتى إشعار آخر.



جاء هذا التوضيح ضمن أهم الضوابط والإجراءات الاحترازية التي بينتها الدائرة بخصوص إقامة صلاة عيد الفطر في إمارة دبي، إحياءً للسنة النبوية الشريفة، مع ضرورة مراعاة تطبيق جميع الضوابط الاحترازية التي تم العمل بها في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن تلك الإجراءات لا تهدف سوى للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وذكرت الدائرة في بيان أصدرته بهذا الشأن أنه سيتم إقامة صلاة العيد في تمام الساعة 5:52 صباحاً بمشيئة الله تعالى، مع التأكيد على عدم تزاحم المصلين عند مداخل ومخارج المُصلى، وعدم إقامة التجمعات قبل وعقب صلاة العيد، مشددةً على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقاً، كارتداء الكمامات والالتزام بترك المسافات بين المصلين حسب الإرشادات، وعدم المصافحة.

ويمكن الاطلاع على أسماء مصليات العيد من خلال زيارة الموقع الالكتروني للدائرة (www.iacad.gov.ae) أو عبر الحسابات الرسمية للدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة والعافية والأمن والأمان والسلام على الجميع.