مصر تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الأول من شوال.



وقال الدكتور شوقي علام، إنه بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية ثبت أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غدٍ الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية كذلك أن غدًا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان وإن بعد غد الخميس هو أول أيام شوال وعيد الفطر.

وأعلنت دولتا ماليزيا وإندونيسا تعذر رؤية الهلال، في مواقع رصد كثيرة، وعليه تقرر أن يكون رمضان 30 يومًا وأن يكون الخميس هو أول أيام العيد.