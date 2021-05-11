شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية تدعو أجهزتها إلى اليقظة فترة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”

شدد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق،على التزام كافة أجهزة الأمن المصرية، كامل اليقظة والانتشار الأمني المكثف، خلال الفترة المقبلة، لتأمين كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد.

ووجه الوزير كافة القيادات الأمنية، خلال اجتماع عقده الثلاثاء، بالمتابعة الدقيقة، والتصدي بمنتهى الحزم، لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الوزير بحث، خلال الاجتماع، استراتيجية العمل الأمني، خلال المرحلة الحالية لحماية الأمن.

ووجه الوزير، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية للحد من فيروس كورونا، خلال فترة عيد الفطر المبارك، مشدداً على الحزم في تطبيق القرارات، دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد الوزير على تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطئ، والحدائق العامة والمتنزهات، والمراسي النيلية، ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين.

ودعا الوزير إلى متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، مؤكداً أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، لافتاً إلى أهمية مراعاة البُعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في دعم ومساندة الجهود، التي يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.

وشدد الوزير على الوجود الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات القيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني، وتنفيذ الخطط الأمنية، وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفين، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي طارئ.