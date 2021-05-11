شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الدول التي أعلنت الخميس أول أيام عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كل من الإمارات والسعودية واليمن، والبحرين والكويت، وقطر والأردن، والعراق، وفلسطين، الخميس المقبل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما تعذرت رؤية هلال شهر شوال.

كما أعلنت دول إسلامية أخرى، بينها تركيا وإندونيسيا وماليزيا، أن الأربعاء، سيكون متمماً لشهر رمضان المبارك، والخميس أول أيام عيد الفطر.

وكانت السعودية، أعلنت، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي سيكون الأربعاء متمماً لشهر رمضان، والخميس أول أيام عيد الفطر.كما أعلن ديوان الوقف السني العراقي، أن الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

من جهته، أعلنت السلطات الأسترالية، عن تعذر رؤية هلال شوال، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون الخميس.