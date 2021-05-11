شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو الدولية»: إسرائيل تستخدم القوة «غير المشروعة» في القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

دانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، استخدام إسرائيل لما وصفته بـالقوة «التعسفية والوحشية ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين إلى حد كبير» في الصدامات الدائرة في القدس الشرقية، والتي أوقعت مئات الإصابات في صفوف المحتجين.

ووصفت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها تلك الوسائل بأنها «غير متناسبة وغير قانونية»، متهمة قوات الأمن بتنفيذ هجمات غير مبررة ضد المتظاهرين السلميين.

ورأت المنظمة الدولية، أن إسرائيل استخدمت وعلى مدى أسابيع عدة القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات في القدس الشرقية.

واستشهدت بحادث بعينه؛ إذ أشارت إلى تفريق القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي لتجمع فلسطيني سلمي هتف المشاركون فيه ضد محاولة إخلائهم من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين.

وقالت المنظمة، إن عناصر الخيالة الإسرائيلية انطلقت نحو الحشد، وداست على رجل كان يحاول الهرب.

ودعت المنظمة الحقوقية، المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة.

ويأتي بيان منظمة العفو وسط تصاعد للتوتر في القدس الشرقية التي خلفت حتى الآن 520 مصاباً فلسطينياً، فيما أصيب 37 شرطياً إسرائيلياً.