شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط إقالة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4767 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ضوابط وآليات إقالة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

وفقا للائحة التنفيذية

تجوز إقالة المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من منصبه حال إخلاله بمقتضيات ومسئوليات منصبه، أو إهماله أو تراخيه عن تنفيذ سياسات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتكون الإقالة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة على ضوء تقرير يرفع لرئيس الجامعة من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمبررات الإقالة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على هذا التقرير شرط أن يكون اقتصار حضور جلسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التى يعرض فيها هذا التقرير على رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات تؤدى مهامًا إكلينيكية.

الجدير بالذكر أن الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كشف تفاصيل تأهيل المستشفيات الجامعية للدخول ضمن منظومة التأمين الصحة الشامل، كاشفا أنه تم رصد 2,7 مليار جنيه لميكنة 115 مستشفى جامعية بجانب 5 مستشفيات جامعية تابعة لجامعة الأزهر، لافتا إلى أنه يتم ميكنة المستشفيات الجامعية وسيتم الانتهاء من الميكنة في ديسمبر 2021.