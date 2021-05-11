شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين التدوير والفرز وإعادة الاستخدام والمعالجة بقانون إدارة المخلفات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 عدد من التعريفات الهامة منها التدوير وإعادة الاستخدام ومعالجة المخلفات والفرز ليوضح الفارق بين هذه العمليات وماهيتها وفقا للقانون الجديد ونستعرض الفارق بين المصطلحات فيما يلى:

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إعادة الاستخدام: عملية استخـدام المخلفــات لــذات الغـــرض الذي استخدمت فيـه سابقـًاالـتدوير: عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخري في غير الغرض الذي استخدم أصلها فيه من قبلالفـرز: عملية فصل مكونات المخلفات طبقًا لتصنيفاتها وأقسامها المعروفةمعالجة المخلفات: كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلي تغيير في طبيعة أو مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها المـلوثة بشكل يمكن من التخلص الآمن منهاالتخلص النهائي: كل عملية تتعلـق بالتخلص الآمن من المخلفــات في منشأة أو في موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفاتالحرق المكشوف: حرق المخلفات في أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك