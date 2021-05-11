بالفيديو والصور.. وزير الرياضة يتفقد موقع ستاد المصري لمناقشة إجراءات بدء الإنشاء

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، واللواء عادل الغضبان محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، موقع ستاد النادي المصري، لمناقشة البدء في إجراءات تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإنشاء ستاد النادي المصري، وذلك حضور دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأطلع الوزير، خلال جولته على مداخل الاستاد والملعب ومحيط الاستاد، فضلاً عن نادي بورسعيد الرياضي الملاصق للاستاد.

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل وزير الرياضة فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينها في حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس. ​