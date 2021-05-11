موريتانيا تدين الممارسات الإسرائيلية في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - موريتانيا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إدانة بلاده للممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وجدد الوزير الموريتاني - في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية الذى عقد اليوم الثلاثاء عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس - موقف موريتانيا الرسمي والشعبي الثابت من القضية الفلسطينية، وتصميمها على المطالبة في كل المحافل الإقليمية والدولية بحل عادل دائم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال إن اجتماعنا هذا في لحظة بالغة الحساسية من تاريخ قضيتنا الأولى، قضية فلسطين، حيث يواجه أشقاؤنا المصلون في القدس الشريف، وعلى أبواب المسجد الأقصى تحديدا، كل أنواع العسف والعنف المفرط لا لشيء سوى أنهم رغبوا في أداء صلاتهم في أولى القبلتين وثالث الحرمين في أواخر شهر رمضان المعظم، وعلى مقربة من هؤلاء تواجه عائلات مقدسية محاولات التهجير والاقتلاع من مساكنها لصالح التوسع الاستيطاني، في خرق سافر لترتيبات النظم والقوانين الدولية.

وأوضح أنه ما من شك أن هذا التنامي في العنف الذي خلف مئات الحرجى بين المصلين العزل، وما يصاحبه من استفزاز وتهجير للمقدسيين يجعل المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين وإلزام إسرائيل بمسؤوليتها القانونية كسلطة احتلال، وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا بإقرار ميكانزمات دولية ملائمة للوقوف في وجه العدوان