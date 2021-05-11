أفغانستان: طالبان مسؤولة عن 215 هجوم في البلاد منذ بداية رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - أفغانستان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في أفغانستان اليوم الثلاثاء أن جماعة "طالبان" نفذت 15 هجوما انتحاريا و200 تفجيرا آخرين منذ بداية شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- أن أكثر من 500 مدنيا أصيبوا وقتل العشرات جراء تلك الهجمات منذ بداية رمضان في 13 من شهر أبريل الماضي.

من جانبها، رفضت جماعة "طالبان" اتهامات الحكومة الأفغانية لها بمسؤوليتها عن جانب كبير من الوفيات بين المدنيين.

كما أعرب الرئيس أشرف غاني اليوم الثلاثاء عن شكره لقوات الأمن التي قال إنها تمكنت من إحباط أكثر من 800 هجوم وحادث وألقت القبض على أكثر من 800 إرهابي سيتم تقديمهم للعدالة.

يشار إلى أن أول أيام شهر رمضان شهد اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وعناصر "طالبان" أسفرت عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 21 آخرين.