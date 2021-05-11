موسكو تقترح مواضيع للبحث في قمة بوتين وبايدن المرتقب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو اقترحت مواضيع محددة لتكون على طاولة البحث خلال اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي جو بايدن.

وأضاف لافروف أن روسيا اقترحت مناقشة قضايا الحد من التسلح والأمن.

وذكر لافروف أن موسكو لا تزال تنتظر إجابات من واشنطن عن القمة المقترحة بين الرئيسين، مشيراً إلى أن موسكو اقترحت وضع الاستقرار النووي الاستراتيجي، من الناحيتين الهجومية والدفاعية، على قمة جدول الأعمال.

وفي تصريحات منفصلة، قال روبرت وود المبعوث الأميركي لنزع السلاح إن التحضيرات جارية للمحادثات بين الزعيمين.

وأضاف، في مؤتمر افتراضي للأمم المتحدة عن نزع السلاح «الرئيس بايدن والرئيس بوتين اتفقا على استكشاف مناقشات الاستقرار الاستراتيجي من خلال عدة قضايا منها الحد من التسلح والقضايا الأمنية الناشئة».

وتابع «إنهما يعملان على التحضير لهذه المناقشات».

كان بايدن دعا نظيره الروسي إلى لقاء قمة في بلد ثالث.