ليبيا تستعيد تمثال “بيرسفوني” من بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة الخارجية الليبية، أن سفارتها في المملكة المتحدة قد استلمت تمثال “بيرسفوني”، الذي تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال عملية تهريبه في العام 2011.

السفارة الليبية نظمت في المملكة المتحدة، حفلاً لتسليم القطعة الأثرية، وقع خلاله القائم بأعمال السفارة بالوكالة ورئيس القسم اليوناني والروماني في المتحف البريطاني على محضر تسليم واستلام رسمي.

و”بيرسفوني” هو واحد من آلهة الإغريق القدامى، وقبل تهريب تمثاله كان يتواجد في مدينة شحات التي تعد إحدى المناطق التراثية المحميمة من قبل منظمة اليونسكو.

السفارة الليبية في لندن قالت في بيان لها : إن “استعادة التمثال مر بمراحل عديدة قانونية وسياسية وفنية، إذ باشرت خلالها السفارة بإجراء العديد من المباحثات والاجتماعات مع عدد من المسئولين في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وسلطة الجمارك، والمتحف البريطاني بالتعاون مع مصلحة الآثار”.

وأكد بيان السفارة أن “العملية تمت بمتابعة إدارة التعاون الدولي في زارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، التي أفضت إلى حيازة الدولة الليبية للتمثال المذكور”.

وتعرضت الآثار الليبية للنهب والسرقة بعد الأزمات التي مرت بها ليبيا والحروب على مدار عشر سنوات، ولا سيما بعد انقسام مصلحة الأثار بين الشرق والغرب.