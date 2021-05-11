سيناتور أمريكي: أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج سلوكها الإرهابي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أن أي اتفاق اتفاق نووي مع إيران يجب أن يتضمن معالجة لسلوكها الإرهابي في المنطقة.

وجاءت تصريحاته تعليقا على سيطرة البحرية الأميركية على شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الميليشيات الحوثية. ي اليمن”.

وقال في تصريح على حسابه في تويتر “أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج إرهابها الإقليمي”.

يذكر أن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية كان كشف أن طراد الصواريخ الموجهة “يو.إس.إس مونتيري” صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو الجاري.

وضمت الشحنة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.