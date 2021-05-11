اخبار العالم

روسيا تسجل 8115 إصابة جديدة بـ "كورونا" و329 وفاة خلال يوم واحد

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8115 إصابة جديدة بـ "" و329 وفاة خلال يوم واحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعلنت روسيا الإتحادية اليوم تسجيل 8115 إصابة جديدة و329 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا في عدد الاصابات و ارتفاعا طفيفا في حالات الوفاة مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد /8465 إصابة و 321 وفاة/.

 

و أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 896 ألفا و 842 إصابة منها 113 ألفا و976 حالة وفاة مع تماثل 7009 أشخاص للشفاء ليبلغ عدد المتعافين في روسيا أربعة ملايين و509 آلاف و915 شخصا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا