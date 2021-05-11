المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: 80 طائرة حربية تستهدف راجمات الصواريخ التي استخدمتها حركة حماس في شن هجمات صاروخية على مدننا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أوفير جندلمان, المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن 80 طائرة حربية تستهدف راجمات صواريخ استخدمتها حركة حماس في شن هجمات صاروخية على المدن الإسرائيلية.

وقال جندلمان، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء: "نحو 480 صاروخ أُطلقوا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حتى الآن".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تكثيف الهجمات على قطاع غزة.

ولم تمر دقائق على تصريحات نتنياهو حتى تعرض قطاع غزة لعدد من الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية، مقتل إسرائيليتين اثنتين في قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت لاحق من اليوم أنه قصف 130 "هدفا عسكريا" في غزة، ما أسفر عن مقتل 15 من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في تصريحات للصحفيين: "نحن في المراحل الأولى من ضرباتنا المضادة، سوف تستمر"، مضيفا "نحن مستعدون لتصعيد".