وزراء الخارجية العرب بختام اجتماعهم: ندين بشدة الجرائم الإسرائيلية بحق الأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان وزراء الخارجية العرب بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى .

وفي ختام اجتماع جامعة الدول العربية، قال وزراء الخارجية: "الاعتداءات الإسرائيلية استفزاز صارخ تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشاروا إلى اعتزام الدول الأعضاء بالجامعة العربية اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة وإطلاق تحرك دبلوماسي مكثف لحماية مدينة القدس.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدماً بالتحقيق الجنائي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وعقد الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى فورا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابة المئات من الفلسطينيين، وتسعة جرحى في الطرف الآخر.

ومن قطاع غزة، جاء الرد من الفصائل الفلسطينية التي أطلقت بالأمس، عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل مع انتهاء مهلة انسحاب الشرطة الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.