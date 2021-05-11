الرد بالمثل.. روسيا تطرد مساعد الملحق العسكري الروماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، طرد مساعد الملحق العسكري في السفارة الرومانية في موسكو.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن النقيب ج. إليسكو، مساعد الملحق العسكري في سفارة رومانيا، شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون 72 ساعة.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، أن "مساعد الملحق العسكري بالسفارة الروسية في بوخارست، أليكسي غريشايف، شخص غير مرغوب فيه.

وبحسب وزارة الخارجية رومانيا، فإن أنشطة الدبلوماسي وأفعاله "تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

موسكو بدورها وصفت قرار رومانيا بأنه عمل غير ودي، مشيرة إلى أن الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد.



ويستمر تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.